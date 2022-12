Los padres del joven novio de Stephen Fry están 'encantados' con su compromiso matrimonial

Este martes el actor Stephen Fry (57 años) anunciaba su compromiso con Elliot Spencer (27), y hoy el padre del joven cómico, Robert Spencer (57), ha querido expresar su satisfacción con la noticia.

"Estamos muy felices. Estamos encantados", contó al periódico Daily Mirror.

El intérprete británico reveló que planean casarse este año, pero antes se permitirán brindar por la buena nueva en el extranjero, aunque no será hasta pasada la ceremonia de los BAFTA, que Fry presentará el mes que viene.

"Ahora queremos celebrar nuestro compromiso, pero no nos iremos hasta después de los BAFTA. No daremos la fecha de la boda. Y siento deciros que no estaréis invitados. Será en algún momento de este año porque tienes que avisar con un año de antelación", dijo a los medios apostados a la puerta de su casa londinense.

Fry explicó cómo eran sus anillos de compromiso: "Son muy parecidos. Los dos son de rodio y casi hacen juego".

Poco después del anuncio, Fry quiso agradecer a todos sus seguidores de Twitter sus mensajes de felicitación: "Vaya. Parece que el gato está fuera de la caja. Estoy muy, muy feliz pero tenía esperanzas de tener una boda privada. Muchas gracias a todos por vuestras amables felicitaciones. Estoy muy emocionado".