Los padres de Taylor Momsen apoyan los desnudos de su hija

La cantante Taylor Momsen (20) presume del apoyo que le brindan sus padres Colette y Michael desde que iniciara su carrera musical a los 16 años, y asegura que no les importa que haya aparecido desnuda en la portada del disco 'Going To Hell', de su banda Pretty Reckless, y en el vídeo musical de 'Heaven Knows'.

"A mis padres realmente no les importa. Sabían que estaba experimentando cosas nuevas, se trata solo de jodida ropa, no sé por qué todo el mundo hace de ello un gran problema. Mi madre está muy metida en el mundo de la moda, simplemente hay que averiguar lo que te gusta", explicó a la agencia BANG Showbiz.

Sin embargo, la polémica estrella insiste en que su estilo ha evolucionado y ha empezado a "taparse un poco" desde el lanzamiento de su álbum debut 'Light Me Up'.

"Ya no uso mis corsés, pero no me arrepiento de haberlo hecho. Es importante que haya un sentido artístico detrás... de lo contrario lo encuentro gratuito. Mis padres entienden el sentido artístico de eso [desnudarse]. Empecé a posar a los dos años y luego empecé a actuar. Me siento muy cómoda con la desnudez", señaló.

La ex estrella de Gossip Girl cree que fue subestimada cuando formó su banda, pero tras consolidarse en el mundo del rock, siente que la gente ya le está tomando más en serio.

"Al principio, a la gente le costaba escucharnos por nuestra edad y por el hecho de que yo antes era actriz, pero ahora los fans realmente aprecian nuestra música, todo lo que se necesita es escribir una buena canción y conectar con la gente. Eso parece estar funcionando. Se saben cada una de las letras de todas las canciones que cantamos en los conciertos, es jodi**mente increíble", añadió.