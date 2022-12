Los hijos de Will Smith critican el sistema educativo estadounidense

La cantante Willow Smith, hija de Will Smith y Jada Pinkett Smith, acudió solamente durante un año al colegio, pero su breve experiencia fue más que suficiente para darse cuenta de que ninguno de sus compañeros eran feliz en ese lugar.

"Fui al colegio durante un año. Fue la mejor experiencia que he tenido, pero a la vez fue también la peor. La mejor porque era como: 'Vale, ahora sé por qué los niños se sienten tan deprimidos'. Y la peor porque yo también me sentí deprimida", reveló la artista a la revista T.

El hermano de Willow, Jaden, también comparte esta misma opinión, ya que considera que el sistema educativo tradicional "no sirve de nada" al no proporcionar conocimientos reales.

"En el colegio no se aprende nada. Piensa en todos los accidentes de coche que ocurren cada día. ¿Qué pasa con las clases de conducir? Todavía no he recibido ninguna, porque si todo el mundo que conozco ha sufrido algún accidente de coche, no veo de qué pueden servirme las clases de conducir. Ese el problema: el colegio no sirve de nada porque se termina, no es algo real. Nuestro aprendizaje nunca terminará. Ahora vamos al colegio día tras día y deberíamos seguir yendo en el futuro", aseguró Jaden.

La propia Willow ha llegado incluso a escribir sus propias novelas para llenar el vacío dejado por los libros de otros autores, que nunca han conseguido despertar su interés.

"No me gusta ninguna novela, así que escribo mis propias historias y después las leo, es lo mejor", reveló la joven, a lo que Jaden añadió: "Willow ha estado escribiendo sus propias novelas desde que tenía seis años".

