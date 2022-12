Los hijos de Rod Stewart, nuevas estrellas de un reality show

Los hijos del cantante Rod Stewart se convertirán en las nuevas estrellas de un reality show basado en su familia, según ha confirmado la mujer del roquero, la modelo Penny Lancaster. A pesar de que todos los rumores parecían indicar que el matrimonio abriría las puertas de su mansión de Los Ángeles a las cámaras de E!, Penny asegura que ellos no serán el centro de atención del programa pues los protagonistas del nuevo reality serán los hijos del artista, Kimberly (35) y su hermano Sean (34), al igual que su madre, Alana Stewart (69) -primera mujer del cantante- y su hijo Ashley (40), fruto de su matrimonio con el actor George Hamilton, quien también podría aparecer como estrella invitada. La modelo quiso terminar así con todas las especulaciones y explicar cómo será la nueva serie.

"Lo siento mucho si os he decepcionado pero absolutamente no... Eso no va a pasar. No estarán [en el reality] todos los hijos de Rod, solo su primera mujer Alana, que estuvo casada con George Hamilton y con el que tuvo a su hijo Ashley, y los otros dos hijos que comparte con Rod, Kimberly y Sean. Y eso es todo", reveló Penny al programa de televisión 'Loose Women'.

La modelo fue tajante al revelar que ni ella ni Rod -padre también de otros cuatros hijos, Ruby (27), Renee (22), Liam (20) y Sarah Streeter (52) de varias relaciones anteriores- harán ninguna aparición en el programa porque ambos adoran demasiado su privacidad como para dejar entrar a las cámaras y que graben a sus dos hijos pequeños, Alastair (9) y Aiden (4).

"En esta industria tenemos que tener publicidad, pero hay una fina línea entre la publicidad y la privacidad. Creo, y Rod también, que esta termina en la puerta principal [de tu casa]. Con todo el respeto a sus hijos, ellos ya tienen una edad y es su decisión, y nosotros como padres tenemos que apoyarles en cualquier tipo de carrera que quieran hacer", añadió.

El rodaje habría comenzado ya, aunque habrá que esperar hasta junio para su estreno.