Los hijos de Pitbull son su 'único amor verdadero'

La vida privada del cantante Pitbull está marcada por un misterio tan grande como el que rodea la fórmula secreta de la Coca-cola. Aunque se sabe que tiene seis hijos con mujeres diferentes -dos de ellos con la actriz y modelo Barbara Alba-, ha conseguido mantenerles a todos alejados de los focos de la atención mediática para protegerles, porque son su "único amor verdadero".

"Ser papi es el único amor verdadero que tengo. Para mí, lo más importante es enseñarles con mi ejemplo", asegura el rapero a la edición de noviembre de la revista People en Español.

Publicidad

Además de su familia, si de algo se siente orgulloso Pitbull es de haber conseguido triunfar en el mundo de la música a pesar de todas las dificultades a las que tuvo que enfrentarse durante su juventud en las calles de Miami.

"Soy el mejor ejemplo de que el sueño americano no es una mentira. Si lo quieres, ve y lucha por ello", añade.

Por eso mismo, el rapero no piensa permitir que sus hijos disfruten de una vida privilegiada a costa de su éxito, sin aprender lo que es el trabajo duro.

"Mis hijos tienen todos un carácter muy fuerte... A veces mi hijo me pregunta: '¿Vamos a coger el Benz o el Beamer?'. Y yo le digo: 'No, se dice el coche blanco o el plateado, ¿entendido? ¿Y sabes qué tienes que hacer para conseguir uno así? Trabajar muy duro, porque yo no voy a regalártelo'. Les digo siempre que mi trabajo es estar aquí fuera y el suyo es ir a la escuela", confesaba el intérprete a la revista Latina.