Los gemelos de Mariah Carey ya saben lo famosa que es su madre

Aunque la cantante Mariah Carey es una de las estrellas más famosas de la industria musical, hasta ahora había conseguido ocultar esa información en casa. Sin embargo, sus gemelos Moroccan y Monroe (4) -fruto de su fallido matrimonio con Nick Cannon- han empezado a darse ya cuenta de que el trabajo de su madre no es como cualquier otro, por lo que le plantean preguntas que ella no sabe muy bien cómo responder.

"Mi hijo ha empezado a decir: '¡Tú eres Mariah Carey!'. Dios mío, no sé cómo manejarlo. No sé quién le ha enseñado eso, desde luego no he sido yo. Les digo siempre: 'Para ti, yo soy mami'. Pero bueno, es verdad que dicen ciertas cosas y Monroe ya está empezando a hacer preguntas", reveló la diva de la canción en una entrevista con 'Access Hollywood'.

Sus pequeños han comenzado a dar señales de haber heredado el talento musical de sus padres y, en el caso de Monroe, también el particular tono de voz de Mariah.

"Monroe canta, los dos cantan, pero ella tiene una voz similar a la mía. Por las mañanas tiene una voz muy aguda y me dice: 'Mami, quiero leche con chocolate'. Me pide todo poniendo una voz muy aguda. Ahora sé por lo que tuvo que pasar mi madre", comentó entre risas.