Los fans de Enrique Iglesias le quieren en el Mundial

Aunque el exitoso nuevo sencillo de Enrique Iglesias, 'Bailando', no mantenía en principio ninguna conexión con el torneo futbolístico más famoso del planeta, los casi ocho millones de seguidores que pueblan su perfil de Twitter parecen haberse encargado de que su ídolo sea otro de los muchos artistas que se han implicado activamente en el Mundial de Brasil 2014, ya que el cantante español ha recibido por el momento dos montajes audiovisuales que -con el famoso tema a modo de banda sonora- presentan algunas de las mejores imágenes de la historia de la competición.

"Esto que me habéis enviado es increíble, tenéis una creatividad que no es de este mundo. ¿Hay más versiones futbolísticas del vídeo por ahí?", escribió en su cuenta de Twitter tras admirar los resultados del duro trabajo realizado por su admiradora. "No me lo puedo creer, otro fabuloso vídeo de 'Bailando' con la temática del Mundial de Brasil. Que sigan llegando, chicos, voy a organizar un concurso ahora mismo", añadió poco después para confirmar que ha terminado contagiado por la fiebre del deporte rey.

La alegría que desprenden los comentarios del hijo de Julio Iglesias también se debe a otro hecho reseñable, los 100 millones de vistas que ha alcanzado en You Tube el videoclip oficial de 'Bailando' -en español- minutos antes de que el artista se decidiera a compartir con sus admiradores la versión en inglés de la misma grabación, todo un triunfo para un artista imparable que, además, ya ultima los preparativos de una ilusionante nueva gira mundial.

"Qué coincidencia, la versión en español de 'Bailando' acaba de alcanzar 100 millones de visitas ahora que voy a pasaros el vídeo en inglés. Gracias a todos por verlo y a toda la gente que lo ha hecho posible a través de su duro trabajo".

Al extrovertido Enrique solo le faltaría que España volviera a alzarse con la copa del mundo para redondear la jugada, aunque semejante hito también le obligaría a "desnudarse" en la vía pública para cumplir así la promesa que hizo recientemente en el programa de televisión del humorista británico Alan Carr. De esta forma, el guapo intérprete se desprenderá de su ropa en pleno centro de la ciudad de Londres, concretamente en la plaza de Trafalgar, y se subirá en una de las majestuosas esculturas de la zona siempre que se mantenga fiel a su palabra.