Los fans de Demi Lovato amenazan con herir a Luke Rockhold si no la trata bien

Aunque a estas alturas la confirmación de que Demi Lovato y el luchador de la UFC Luke Rockhold son algo más que amigos resultaba una mera formalidad, la cantante ha querido 'oficializar' públicamente su relación de todas manera publicando la primera fotografía de ambos en sus redes sociales.

Tras acudir este sábado a un combate en el Madison Square Garden de Nueva York, Luke fue el primero que compartió en su cuenta de Instagram una imagen posando junto a su chica, que posteriormente Demi también incorporó a su perfil.

Al margen de la complicidad que derrochó la pareja durante su aparición pública, en la que estuvieron acompañados entre el público por Nick Jonas, íntimo amigo de la intérprete, los siempre protectores fans de la cantante parecen temer que a su ídolo vuelvan a romperle el corazón, por lo que muchos de ellos no han tardado en hacerle llegar una serie de 'advertencias' al luchador profesional a través de la sección de comentarios de su cuenta de la red social.

Entre los mensajes que han dejado los seguidores de la exestrella infantil se pueden encontrar desde amenazas veladas a otras más serias y preocupantes.

"No se te ocurra hacerle daño o alguien te encontrará y... ya te imaginas el resto. No le hagas daño o no vivirás para ver el próximo día", reza uno de los comentarios. "Cuida de ella, es todo mi mundo y si alguna vez le haces daño, yo te lo devolveré multiplicado por dos", apunta otro de los admiradores de la cantante.

El noviazgo de Demi y Luke es el primero que se le conoce a la joven, ocho años menor que el luchador, desde que Wilmer Valderrama y ella pusieran punto final a su relación sentimental de ocho años en junio.

