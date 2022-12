Los componentes de One Direction comparten un vínculo fraternal

Aunque su unión musical nació fruto de la conveniencia después de que todos fuesen rechazados durante las audiciones individuales de la edición británica del programa 'Factor X', a día de hoy los componentes de One Direction -Louis Tomlinson, Liam Payne, Harry Styles, Niall Horan y Zayn Malik- se sienten muy agradecidos por haber podido apoyarse los unos a los otros en una industria tan dura como la discográfica a lo largo de los últimos cuatro años, durante los que han llegado a forjar un vínculo fraternal.

"Somos como hermanos. Sinceramente, lo mejor de ser parte de una banda es tenernos los unos a los otros. En mi caso concreto, no creo que pudiese afrontar todo esto como artista en solitario. Sería todo demasiado intenso y difícil de asimilar. Ayuda mucho poder hablar con alguien que sabe exactamente por lo que estás pasando", aseguró Louis Tomlinson a la revista J-14.

Pero como en toda la familia, entre los componentes del grupo británico también existen "pequeños roces" y enfados que por norma general no suelen durar demasiado.

"Puede que me enfade, pero luego se me olvida muy rápido. Llego y me pongo en plan: '¡Hola a todos!'. Y luego me acuerdo: 'Espera, se supone que estoy enfadado contigo'. Así es como funciona", añadió Louis.

"Aunque tengamos una pequeña bronca o choque, yo tampoco puedo permanecer enfadado mucho tiempo, termina siendo imposible. Louis se presentaría en mi habitación, haría una broma y ya volveríamos a estar como al principio", añadió por su parte Liam.