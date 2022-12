Los compañeros de Zayn Malik se enfadaron al conocer que dejaba One Direction

El cantante Liam Payne reconoce que tanto él como sus compañeros de One Direction -Harry Styles, Louis Tomlinson y Niall Horan- se quedaron sorprendidos y enfadados en un primer momento cuando Zayn Malik les anunció su decisión de abandonar el grupo.

Publicidad

"Al principio estábamos un poco enfadados. Estábamos sorprendidos, pero creo que todos sabíamos cómo se sentía Zayn en general. Había algunas partes de su trabajo que le encantaban y otras partes que no. Si no te gusta tu trabajo, tienes que seguir tu corazón e ir donde tengas que ir. Es algo que no se puede discutir", explicó Liam en la primera entrevista de la banda como cuarteto en el programa 'The Late Late Show with James Corden'.

Ahora, tanto Liam como el resto de componentes del grupo le desean la mejor de las suertes a Zayn en su nueva carrera en solitario.

"Le deseamos toda la suerte del mundo en cualquier cosa que decida hacer", añadió Liam.

Por su parte, Louis afirma que tanto él como Zayn han conseguido solucionar sus problemas tras la discusión que protagonizaron a través de las redes sociales hace una semana.

Publicidad

"Sí, hemos tenido algún intercambio de palabras", bromeó el joven. "Creo que estamos bien. Nunca se me ha dado muy bien morderme la lengua, puede que lo haya heredado de mi madre. Es una de esas cosas... Twitter es genial para estar en contacto con los fans, pero también es muy bueno si tienes ganas de decir algo que no deberías; bueno, ha sido malo en este caso... Pero ahora todo está bien entre nosotros".

A pesar del duro revés que supuso la partida de Zayn, ninguno de los chicos se planteó dar por concluido el recorrido de la banda.

Publicidad

"No, no nos hemos planteado separarnos. A los cuatro nos encanta lo que hacemos, y ya sabes, con los conciertos y la gira... Los fans se lo merecen. Se han portado muy bien con nosotros. Y nos gusta cada aspecto de lo que hacemos. Ahora mismo estamos en el studio de grabación, por eso estamos en Los Ángeles. Así que tenemos muchas ganas de seguir sacando discos y haciendo giras. Lo disfrutamos de verdad", aseguró Niall.

Por: Bang Showbiz