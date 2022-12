Los compañeros de Rodner Figueroa le defienden tras su comentario sobre Michelle Obama

A pesar de que la cadena Univisión ha confirmado formalmente el despido del presentador Rodner Figueroa por comparar a la primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, con un "mono salido de 'El planeta de los simios'", su ya excompañera Lili Estefan ha querido salir al paso de las duras críticas que se están dirigiendo contra él para asegurar que el venezolano no es una persona racista.

"Creo definitivamente que Rodner se equivocó, pero tildarlo de racista es ridículo. Rodner es alguien que se burla de sí mismo. Para el que no lo sepa, su padre es negro", aseguró Lili Estefan, presentadora del programa 'El Gordo y la Flaca' a People en Español.

Publicidad

Por su parte, Raúl de Molina -que se encontraba al lado de Figueroa cuando realizó el polémico comentario- ha lamentado la pérdida de una de las mayores estrellas del programa.

"Aunque nosotros tenemos nuestros conflictos en cámara, lo quiero muchísimo. No pienso que hizo su comentario en tono racista, de eso estoy seguro. Rodner es indispensable para 'El Gordo y la Flaca'", matizó de Molina, copresentador del espacio televisivo junto a Lili Estefan.

A raíz de la polémica generada por sus palabras, Figueroa ha pedido disculpas este jueves a Michelle Obama en una carta pública en la que hace hincapié en sus raíces "afrolatinas" y su educación en el seno de una "familia biracial latina", además de recordar que apoyó abiertamente a su marido, Barack Obama, durante sus dos campañas electorales.

"Quiero aclarar que no soy racista y de ninguna manera mi comentario fue dirigido hacia usted, sino hacia la caracterización de dicho artista, que dejaba mucho que desear. El clip completo del vídeo en contexto lo demuestra. Me siento abochornado, le pido perdón, porque no hay excusa para que un profesional como yo haga ese tipo de comentarios que pueden ser interpretados como ofensivos y racistas en los momentos tan volátiles que vive nuestro país", reza el comunicado público, en el que el presentador asegura haber sido víctima de un complot para "destruir" su "carrera de forma injusta" aprovechando la supuesta queja sobre su comentario dirigida por la Casa Blanca a la cadena: "Soy una persona decente, pero un ser humano al fin y al cabo y cometo errores como este. Y, con lo desagradable y fuera de línea que haya sido interpretado mi comentario no merezco ser tildado de racista, y tengo que defenderme por respeto y amor a mi familia, a mi padre, a mis fans y a mi comunidad. Se me notificó verbalmente que, por una queja de su despacho fui despedido, y en una fuga de información de parte de ejecutivos de Univisión, se me condenó en las redes sociales tratando de destruir mi carrera de una manera injusta, sin siquiera haberme notificado oficialmente por escrito y sin una investigación que posibilitara esclarecer la situación".