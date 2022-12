Los amigos de Nick Loeb tachan a Sofía Vergara de 'egocéntrica'

Si la semana pasada eran los allegados a la estrella colombiana los que decidían sacar los trapos sucios del empresario Nick Loeb -expareja de Sofía Vergara-, ahora ha sido el círculo más íntimo del estadounidense el que ha decidido contraatacar para desvelar el lado más oscuro de la extrovertida actriz, una desconocida faceta en la que se conjugaría un exceso de "ambición", "egolatría" y una actitud de diva que habría sacado a muchos de quicio.

"Sofía Vergara es un horror de mujer, no llegaría tan lejos para decir que es una harpía, pero lo cierto es que no la vamos a echar demasiado de menos. Me alegro de que por fin haya desaparecido de nuestras vidas, eso nos ha dejado a todos muy aliviados", aseguró un amigo de Nick Loeb al diario The New York Post sin revelar su identidad, pero destacando algunos ejemplos que pondrían de manifiesto el temperamento del que habría hecho gala Sofía en más de una ocasión.

"Sofía es una ególatra a la que le he visto lanzar teléfonos móviles cuando estaba histérica, y que jamás participa en una conversación a menos que sea sobre ella. Muchos de sus amigos han dicho que él solo quería aprovecharse de su fortuna, pero la verdad es que Nick ha pagado sistemáticamente todos los gastos relacionados con su vida en común. Renunció a su carrera en el senado estadounidense para ayudarla a satisfacer sus ambiciones. Todo en su relación giraba en torno a ella", indicó el mismo informante.

A diferencia del silencio sepulcral que mantiene Nick Loeb sobre las numerosas acusaciones de las que ha sido objeto tras separarse de la estrella televisiva, su entorno se ha visto en la obligación de acudir en su defensa para contener el daño a su imagen pública que han provocado determinados rumores sobre su carácter mujeriego y un supuesto consumo de drogas, acusando directamente a Sofía de haber urdido un astuto plan para minar su reputación y materializar así una retorcida venganza.

"[Sofía] le ha pedido a su representante que recicle todas esas noticias absurdas de hace dos años que decían que Nick había participado en orgías con varias mujeres, y que tenía una terrible adicción a la cocaína. Todo eso ya se había dicho y Nick lo negó con vehemencia. Pero ese colombiano estúpido que tiene de mánager está convencido de que ahora es el mejor momento para destruir su vida, y solo para satisfacer el orgullo de su clienta. Me imagino que no contará nada de lo que ha hecho Sofía en todo este tiempo", apuntó otro confidente al mismo diario.

Otro de los mitos sobre Sofía Vergara que tratan de desmontar los amigos de su exprometido tiene que ver con su fama de mujer sociable y espontánea, por lo que no dudan en compartir públicamente cómo la diva latina era capaz de arruinar una agradable velada por culpa de su mal humor y su falta de interés en las conversaciones ajenas.

"Se sentaba con cara de circunstancias y no hablaba con nadie durante la cena. Cuando estaba muy aburrida o no podía disimular su mal carácter, sacaba su teléfono móvil y se ponía a comprobar todo lo que los medios o los internautas decían sobre ella. Ese es precisamente su gran problema, que su universo solo gira en torno a sí misma", concluyó la misma fuente.