Los amigos de George Michael: 'Busca ayuda o morirás'

El cantante George Michael está siendo tratado en el centro de rehabilitación Kusnacht Practice de Zollikon (Suiza), y aunque uno de sus amigos confiesa que el artista "no está bien" se niega a confirmar los rumores de que George estuviera fumando 25 cigarrillos de cannabis al día antes de entrar en la clínica.

"No está bien. No puedo decir más, pero solo deseamos que se recupere", cuenta su amigo Jake Panayiotou al periódico The Sun.

"Todos hemos estado muy preocupados por George. El aviso ha sido muy claro: 'Busca ayuda o morirás'. Nadie sabe la extensión de sus problemas o qué es lo que pasa de puertas para adentro, pero todos los que estamos cerca de él queremos saber que está buscando ayuda profesional y que no encara esto solo", añade otro amigo del cantante.

Sin embargo, una portavoz del artista, asegura que George -a quien se vio con amigos en un restaurante de Zurich a principios de semana- no está interno en el centro de rehabilitación sino que ha visitado la clínica como parte de un "largo descanso".

"Al contrario de lo que dicen algunos rumores, George no ha entrado en rehabilitación, sino que está de viaje por Europa. Se encuentra bien y disfrutando de un largo descanso, como recientemente se vio en unas fotos publicadas en un periódico nacional".

En marzo del año pasado, George aseguraba a The Big Issue no haber usado cannabis desde hacía "más de un año y medio". Problemas de salud y con la justicia, le convencieron de que lo mejor era dejar el hábito. "Decidí cambiar mi vida y no lo he vuelto a tocar [el cannabis]".

George fue condenado a ocho semanas de prisión en 2010 tras empotrar su coche en una tienda de fotografía de Londres estando bajo la influencia de las drogas. Y fue ese accidente el que -asegura- le hizo dar un giro a su vida.

"La cárcel no fue lo mejor. Solo pensé: 'Agacha la cabeza y a por ello'. Aunque terminó siendo más fácil de lo esperado porque sabía que merecía estar ahí", explicaba al mismo medio.