Los 70 no frenan a Julio Iglesias

La extensa carrera musical y el reconocimiento internacional --ha logrado vender más de 300 millones de copias alrededor del mundo-- no han sido suficientes para sosegar las ansias vitales de Julio Iglesias, quien, con su cumpleaños a la vuelta de la esquina --cumplirá 70 años el próximo 23 de septiembre--, quiere disfrutar al máximo de su tiempo. Así, el emblemático vocalista español ha manifestado su deseo de dedicar más tiempo a su familia y de seguir levantando pasiones con su arte hasta el final de sus días.

"Me falta aprender, disfrutar, ganar tiempo para vivir; quiero cantar hasta el final si la gente me deja, es que no sé hacer otra cosa, si supiera hacer otra cosa, tal vez la haría", confesó el cantante en una entrevista al periódico mexicano El Universal.

Si por algo se ha caracterizado Julio Iglesias a lo largo de su vida ha sido por su actitud relajada y romántica y por la imagen de galán con la que ha sabido caminar por la vida. Pero su apetito vital ha alcanzado un nuevo nivel con la madurez, y ahora renuncia a algunas actividades cotidianas con la congoja de no estar aprovechando los años de vida que le quedan.

"A veces escucho la radio, aunque hoy ya no escucho muchas cosas, estoy interesado en que no se pase mi tiempo. Tengo casi 70 y si me preguntan quiénes me mantienen vivo y me dan la fuerza, la respuesta es que son mis fans, la gente", explicó el artista.

La llegada de la madurez tampoco ha sido capaz de arrebatarle sus sueños, sin embargo, su larga trayectoria en la industria discográfica sí que ha hecho que sus pretensiones de futuro muten hacia derroteros más realistas. Aunque ahora arriesgue menos en sus proyectos, Julio sigue queriendo experimentar con nuevos retos.

"Mis sueños ahora son más reales, si me proponen hacer discos como el que voy a hacer de música mexicana lo haré, si me proponen producir a nuevos talentos, pues también lo haré, porque mi meta es hacer cosas que antes no hubiese hecho", se sinceró.



Por: Bang Showbiz