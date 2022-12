Lorde, la cantante menor de 21 años con más éxito

Por sorprendente que parezca, One Direction ya no ocupa el número uno en la lista de los "músicos menores de 21 con más éxito del momento" publicada por la revista Billboard, porque tanto el quinteto británico como el ídolo juvenil Justin Bieber -quien este año ha caído del segundo al tercer puesto- han sido eclipsados por el talento de la joven Lorde (17).

La cantante neozelandesa encabeza el ranking de artistas que la propia publicación ha definido como "el conjunto más impresionante de estrellas menores de 21 años" visto hasta ahora; a quienes auguran unas meteóricas carreras en la industria musical.

"Estos 21 artistas ya han alcanzado una gran meta, pero aun así son apuestas seguras para continuar obteniendo éxito en su camino hacia la madurez. Por ahora solamente son niños, pero niños cuya música escucha todo el mundo", apunta la revista.

El honor de ocupar el segundo puesto de la clasificación ha recaído en la banda australiana 5 Seconds of Summer, seguidos por el holandés DJ Martin Garrix y la banda femenina estadounidense Fifth Harmony en el cuarto y quinto puesto respectivamente.

Además del listado protagonizado por jóvenes talentos menores de edad, la revista también ha querido elaborar un ranking con las 21 canciones de artistas menores de 21 años basándose en las listas de éxitos de los 21 últimos años. Esta histórica selección está encabezada por el tema de 1997 'How Do I Live' de LeAnn Rimes, que saltó a la fama cuando solamente tenía 15 años. Dentro de los cinco primeros puestos de esta lista también figuran 'Let Me Love You' de Mario, 'Royals' de Lorde, 'The Boy Is Mine' de Brandy & Monica y 'You Make Me Wanna' de Usher.

Lista de los 21 artistas menores de 21 años más exitosos de 2014:

1. Lorde

2. 5 Seconds of Summer

3. Justin Bieber

4. Martin Garrix

5. Fifth Harmony

6. Austin Mahone

7. Earl Sweatshirt

8. Shawn Mendes

9. Becky G.

10. Chief Keef

11. Luis Coronel

12. Meghan Trainor

13. Cody Simpson

14. Madeon

15. Bobby Shmurda

16. Scotty McCreery

17. Troye Sivan

18. Rae Sremmurd

19. Akdong Musician

20. The Vamps

21. Unlocking The Tru