Lorde coquetea con una estrella de cine para adultos en Twitter

Lorde (18) ha intercambiado una serie de mensajes a través de Twitter con la estrella de cine porno James Deen (28) -a quien sigue en dicha red social desde el pasado mes de noviembre-, después de que este elogiara su "increíble" talento.

"He empezado a escuchar a Lorde hace poco... Es increíble", escribió la estrella de cine para adultos, a lo que la joven respondió: "Y viceversa. Me encantó el perfil que escribió sobre ti Wells Towers en la revista GQ hace un par de años".

La respuesta de James -quien saltó a la fama para el gran público en 2012 al protagonizar junto a Lindsay Lohan la película 'The Canyons' - no tardó en producirse en un tono más bromista, aunque en esta ocasión Lorde prefirió no responder.

"Estoy harto de que me digan que me ponga a cuatro patas. Lorde... estoy seguro de que me entiendes".

No se trata de la primera ocasión en que la cantante neozelandesa utiliza las redes sociales para expresar su admiración por alguno de los grandes nombres de la industria del espectáculo, ya que tras su encuentro con el rapero Pitbull el pasado domingo en la gala de los American Music Awards echó mano de las redes sociales para comparar la experiencia con conocer al presidente de los Estados Unidos Barack Obama.

"He conocido a Pitbull entre bambalinas. He sentido una oleada de carisma y cariño, probablemente no haya sido demasiado diferente a conocer al presidente", escribió.

Por: Bang Showbiz