¡Lo último! Madonna compara su talento con el de Picasso

La cantante Madonna está convencida de que seguirá trabajando hasta el día que muera porque nada puede poner freno a su "inspiración", tal y como sucedía con el pintor malagueño Pablo Picasso, que falleció en 1973.

"Me gusta compararme con otro tipo de artistas, como Picasso. Él siguió pintando y pintando hasta el día de su muerte. ¿Y por qué? Yo creo que es porque se sentía inspirado para hacerlo. La vida le inspiraba, así que necesitaba expresarse. Así es cómo me siento yo", reveló a la sección Page Six del periódico New York Post.

Por eso, Madonna no tiene miedo a que su creatividad se esfume de la noche a la mañana con el paso de los años.

"No creo que haya un momento, una fecha de caducidad para la creatividad. Creo que sigues adelante hasta que no te queda nada más que decir", añadió.

Madonna comenzará su nueva gira, 'Rebel Heart Tour', el próximo 9 de septiembre en Montreal (Canadá), pero antes de ello ha tenido que pasarse "semanas y semanas" seleccionando los temas que interpretará en directo entre su amplio repertorio.

"El tema que más exploro en este espectáculo es el romance y el amor. Quiero que la gente salga sintiéndose inspirada y como si acabaran de ver algo que nunca antes hubieran visto o sentido. También me he dado cuenta de que tengo 32 años de canciones, así que he tenido que elegir. Me senté durante semanas y semanas intentando decidir cuáles quería cantar. Era todo un puzle porque las canciones nuevas y las viejas tienen que pegar tanto en el sentido temático como en el de sonido".