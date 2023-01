¡Lo sentimos admiradoras! Diego Boneta estuvo de visita en Cartagena y no llegó solo

El actor mexicano Diego Boneta, protagonista de la famosa serie biográfica del cantante Luis Miguel, estuvo de visita en Cartagena, más específicamente en el hotel de su amiga y colega Natalia Reyes en Tierra Bomba. Recordemos que estos actores se conocieron en las grabaciones de 'Terminator', donde son dos de los protagonistas.

Lastimosamente estos amigos no pudieron verse, pues la actriz está fuera del pais. Eso sí, Natalia habló para que atendieran a Diego como un rey. Pero no crean que el actor estuvo solo en Playa Fénix, no señor. Allá estuvo acompañado de la actriz chilena Mayté Rodríguez, con quien está saliendo.