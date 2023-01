Lo de Drew Barrymore y Will Kopelman no fue flechazo

Aunque la estrella Drew Barrymore lleva felizmente casada con Will Kopelman desde junio de 2012, al principio tardó en darse cuenta de que él era el hombre perfecto para ella.

"No fue amor a primera vista. Will apelaba a mi lado pragmático. Él era alguien que siempre estaba disponible cuando le llamaba por teléfono, que era un ser humano decente y alguien que tenía el ejemplo a seguir de una familia increíble que yo no tengo. Al mismo tiempo, lo que me encanta de él es que cree firmemente en el poder de la elección. Elige ser una buena persona cada día", cuenta la actriz a la edición estadounidense de la revista InStyle.

Drew se esfuerza por mantener viva la llama de la pasión en su relación puesto que Will y ella son muy diferentes.

"Hemos alcanzado un compromiso en muchas cosas y hemos cedido en otras, pero cuando se trata de cómo hablamos sobre lo que nos gusta y lo que no, somos polos opuestos. Sigue siendo muy difícil", explica a la publicación.

Por respeto a la vida que comparte ahora con su marido y con sus dos hijas, Olive (3) y Frankie (18 meses), Drew evitó deliberadamente escribir acerca de sus relaciones pasadas en su nuevo libro de memorias, 'Wildflower'.

"Es una cuestión de respeto. Creí que era inapropiado hablar sobre las relaciones y encuentros que he tenido con otras personas. Esas memorias están en sus cajas, guardadas en el cajón de arriba del armario. Existen. Son bonitas y pertenecen a un lugar secreto. Yo elijo no incluirlas [en el libro]. Quiero que este libro sea una carta de amor a mis hijas, Frankie y Olive. No necesito que sepan nada acerca de mi vida sexual".