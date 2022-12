Liv Tyler quiere ser madre de nuevo

Pese al fracaso de su matrimonio con el músico británico Royston Langdon, la actriz Liv Tyler está convencida "al cien por cien" de que repetirá experiencia en la maternidad en un futuro, con el objetivo de darle el mayor número de hermanos posible a su hijo Milo (9), fruto de la relación con su ya exmarido.

"Espero poder tener más hijos. Es algo que tengo planeado al cien por cien. Si la cigüeña pudiese simplemente dejarme uno en el tejado, estaría encantada. Tendría una veintena", aseguró la intérprete al periódico Sunday Telegraph.

Sin embargo, sus planes de ampliar la familia no implicarían necesariamente un nuevo paso por el altar, debido principalmente al desencanto que Liv -quien habría comenzado recientemente una relación con el agente deportivo Dave Gardner- ha comenzado a sentir con el paso de los años hacia el romanticismo en general.

"Eso es algo muy interesante que te pasa cuando ya tienes treinta años. Ya no estás en esa fase en la que lo importante son los príncipes azules y el final de 'vivieron felices y comieron perdices'. Entras en un nuevo periodo de aceptación y realización; te das cuenta de las verdades que encierran el amor y las relaciones personales: 'para siempre' es mucho tiempo", añadió.

Por encima de rehacer su vida amorosa o continuar desarrollando su exitosa carrera interpretativa, la prioridad número uno para Liv en la actualidad es tratar de ser la mejor madre posible para su pequeño, incluso si ello supone rechazar algunas de las suculentas ofertas de Hollywood.

"Desde que nació Milo no he hecho muchas películas porque no puedo imaginarme estar lejos de casa durante demasiado tiempo", concluyó.

Por: Bang Showbiz