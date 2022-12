Lionel Richie no aprueba el regreso virtual de Michael Jackson

El legendario cantante Lionel Richie se quedó impresionado pero no satisfecho al ver cómo la gala de los Premios Billboard "resucitaba" a su malogrado amigo Michael Jackson a través de un holograma, aunque la actuación protagonizada por la recreación digital del fallecido intérprete fuera uno de los momentos más aplaudidos de la ceremonia que se celebró el pasado domingo en Las Vegas.

"Me resultó todo bastante extraño, la verdad. Tengo que decir que me impresionó mucho lo realista que era la imagen de Mike, pero también acabé bastante decepcionado porque, pese a las apariencias, en realidad mi amigo no estaba ahí. Creo que la idea no fue demasiado acertada, me da la impresión de que se cruzaron varios límites", aseguró el intérprete al portal de noticias Access Hollywood.

Publicidad

Otra de las razones por las que el cantante melódico no da su visto bueno a la reaparición del rey del pop en los escenarios hace referencia a los recuerdos que guarda de sus muchos años de amistad, lo que al parecer contrasta profundamente con la imagen de Michael que se proyectó durante la gala de premios.

"Prefiero seguir recordando a Mike del modo en que siempre lo he hecho, sin la necesidad de nuevas sorpresas. Espero que lo entendáis", añadió el incombustible artista.

Al contrario que Lionel Richie, uno de los hermanos del desaparecido cantante, Jackie Jackson, sí que acabó plenamente satisfecho con la original propuesta y por eso cree que su famoso hermano habría aprobado sin fisuras su versión holográfica.

"Precioso, increíble. Me dio la sensación de que estaba allí de verdad. Se me saltaron las lágrimas", declaraba Jackie al mismo medio poco después de la ceremonia.