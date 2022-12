Lindsay Lohan tiene dos días para completar sus servicios comunitarios o podrá ir a prisión

La actriz Lindsay Lohan de 28 años, que está en libertad condicional por un delito de conducción temeraria en 2012, planea ir al centro de Voluntarios de Servicios Comunitarios en Londres este lunes y mañana martes en un intento por completar los 30 días de servicios comunitarios que tiene que acumular antes del miércoles.

Según lo publicado por el portal TMZ, Lindsay confía en que podrá completar los días requeridos antes del miércoles, día en que tiene cita en el juzgado con un nuevo juez que le podría enviar a prisión si no completa las horas de servicio exigidas.

Publicidad

La semana pasada se supo que Lindsay no estaba "ni siquiera cerca" de conseguir lo estipulado por el juez en su sentencia.

A la actriz se le obligó a completar 30 días de servicios comunitarios antes del 6 de noviembre, pero se le dio una nueva fecha después de que solo cumpliese con la mitad de la pena.

Sea como fuere, Lindsay tuvo alguna dificultad para acometer sus tareas durante las pasadas Navidades ya que el centro de servicios a la comunidad de Londres estuvo cerrado durante dos semanas, pero pese a esto, la actriz se fue de vacaciones a Bora Bora, donde contrajo Chikungunya, un virus causado por picadura de mosquito que le terminó llevando al hospital.

Si Lindsay no completara la pena, no sería nada nuevo. Ya en 2009 y 2010 no concluyó los programas educativos sobre el consumo del alcohol que le fueron impuestos.

Publicidad

Además en 2010 vio revocada su libertad condicional cuando se encontró cocaína en su organismo y el mismo año no llegó a una cita en el juzgado tras decir que le había robado el pasaporte, motivo por el que tuvo que quedarse más tiempo en Cannes, Francia.

Por: BangShowbiz