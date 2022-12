Lindsay Lohan se relaja practicando meditación

El ajetreado ritmo de vida de Lindsay Lohan no siempre es el más recomendable para que consiga permanecer en forma y alejada de sus problemas con el alcohol y otras sustancias, por lo que la joven considera de vital importancia conseguir "aislarse del mundo" de vez en cuando gracias a unos ejercicios de meditación que se han vuelto imprescindibles para ella.

"Conozco unos cuantos ejercicios de meditación y suelo recurrir a ellos bastante a menudo. La música siempre consigue calmarme, en este momento me encanta la canción 'Sunday (Klangtherapeuten Remix)' de Max Manie. También hago el plan de meditación de 21 días de Deepak Chopra. Es la cosa más personal que puedo pensar ahora mismo, es lo único que es verdaderamente solo para mí. Me permite aislarme de todo. Es un proceso duro, pero llevo practicándolo una temporada y me funciona", confesó la joven intérprete a la edición británica de la revista Marie Claire.

Pero no solo es la meditación lo que está ayudando a Lindsay a dar un giro radical a su vida al mismo tiempo que reconduce su carrera con la obra 'Speed the Plow' en el teatro londinense, sino que ha necesitado aprender a ser "egoísta" para garantizar su bienestar por encima de todo lo demás.

"Cada día me pregunto: '¿Qué es lo más importante? ¿Qué me hace feliz? ¿Cuándo siento que estoy dando lo mejor de mí y haciendo a otra gente feliz?'. Esas son las líneas generales que trato de seguir en mi vida. Aunque suene egoísta, tienes que aprender a ponerte a ti misma primero. En algunos trabajos no tienes que aparecer cada día poniendo tu mejor cara, pero en el mío sí. Así que es importante saber dar un paso atrás cuando las cosas empiezan a ponerse feas para volver al buen camino, al igual que es vital aprender a estar sola", concluyó.