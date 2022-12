Lindsay Lohan niega tener novio

La actriz Lindsay Lohan ha querido desvincularse de los rumores que la relacionaban con el modelo británico Christian Arno Williams ya que, según asegura, está "soltera" y sin compromiso.

"Puedo asegurar que ahora mismo no tengo ninguna relación, así que todas las noticias que digan lo contrario son totalmente falsas. La única realidad es que estoy soltera", afirmó la intérprete a la emisora australiana KIIS 1065.

La estrella de Hollywood se encuentra en plena grabación de su programa de telerrealidad junto a la aclamada periodista Oprah Winfrey -a quien considera su "segunda madre"-, con el que espera que la gente pueda ver su lado "más humano".

"Llegó un punto en el que mi vida empezó a cambiar y las dos creímos que teníamos que mostrar una imagen de mí distinta a la que la gente está acostumbrada. Quería demostrar que tan solo soy un ser humano como cualquier otro y que también paso por momentos difíciles", señaló al mismo medio.

Desde que pusiera fin a su terapia en un centro de rehabilitación el pasado verano, la artista -afirma- ha aprendido a divertirse sin depender de lo que en épocas pasadas fue su perdición.

"Cuando salgo con mis amigos, no espero que no se tomen una copa o una cerveza. Pero eso no significa que yo tenga que hacer lo mismo", añadió.

