Lindsay Lohan impresiona a sus compañeras de reparto

Aunque en su momento no dejó de especularse con la posibilidad de que la actriz Rachel McAdams terminara sintiéndose "intimidada" por la presencia de la polémica Lindsay Lohan en el set de rodaje de 'Mean Girls' (2004), la verdad es que la exnovia de Ryan Gosling no lo ha dudado un segundo a la hora de desterrar semejantes rumores para, en su lugar, alabar la calidad interpretativa de la irreverente estrella e insistir en los momentos de diversión que vivió a su lado durante la filmación.

"Qué va, jamás nos sentimos intimidadas por Lindsay Lohan. Como mucho, lo que estábamos era gratamente impresionadas por su talento y por la buena predisposición que tenía a grabar algunas escenas de bastante complejidad. Recuerdo que nos divertíamos mucho con ella, ya que tiene una vis cómica que lo mismo le sirve para la gran pantalla que para la vida cotidiana. Es una chica con mucho talento, y ya por entonces nos demostró que acumulaba mucha más experiencia profesional que nosotras", aseguró Rachel en conversación con la revista Allure.

Pensando quizás en las dificultades de todo tipo que ha atravesado Lindsay en sus muchos años bajo el escrutinio de los medios, Rachel está convencida de que los éxitos que ha cosechado en su trayectoria cinematográfica no implican que su buena racha laboral vaya a ser indefinida, por lo que reconoce que debe aprovechar al máximo las oportunidades que le llegan hoy en día en caso de que el futuro no sea tan benevolente con ella.

"Este trabajo es muy complicado y en general la industria del cine se ve caracterizada por una gran inestabilidad laboral. Por eso estoy tratando de sacar el máximo partido a todos aquellos proyectos que me ayuden a crecer como actriz, no sea que de aquí a unos años me encuentre desempleada. Quiero esforzarme al máximo para demostrar que puedo ser versátil, tanto de cara a los demás como para sentirme satisfecha yo misma", reconoció al mismo medio.