Lindsay Lohan ha decidido sentar cabeza y convertirse en madre

Hasta ahora la actriz Lindsay Lohan, quien acaba de debutar en el teatro londinense con la obra 'Speed-the-Plow', se había dedicado a disfrutar su vida de soltera a la vez que atendía sus compromisos profesionales, pero ahora la artista está lista para comenzar una nueva etapa en lo que al plano personal se refiere.

"Después de esta obra, no importa si es justo después o no, quiero hacer una película, y después me gustaría enamorarme, sentar la cabeza y formar una familia con hijos. Me gustaría que ese fuese mi siguiente paso, aunque actualmente no estoy viendo a nadie", señaló a la edición británica de la revista Marie Claire.

Tan decidida está a cambiar sus antiguos hábitos que también planea trabajar junto a su amiga la presentadora de televisión Oprah Winfrey en proyectos benéficos en África.

"La serie documental 'Lindsay' se empezará a rodar de nuevo en enero, pero también me gustaría trabajar con niños. Oprah está construyendo colegios en África, así que creo que iré allí cuando termine la representación ['Speed-the-Plow']. Normalmente damos ciertas cosas por sentadas y muchas veces es bueno alejarnos de la perspectiva que tenemos de nosotros mismos para darnos cuenta de lo que tenemos y así poder decir: 'Vaya, mi vida es maravillosa'. Vas allí y ves a esos niños... quienes no tienen ni idea de lo que pasa en el mundo... solamente sufren. Esos momentos son los que te cambian y te hacen despertar. Nos olvidamos de la importancia de frenar un poco y mirar las cosas con perspectiva", sentenció.