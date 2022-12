Lindsay Lohan fracasa en su intento de conquistar a un ex jugador de rugby

La actriz Lindsay Lohan fue pillada in fraganti dándole su número de teléfono al ex jugador de rugby Thom Evans durante la Global Gift Gala celebrada este lunes en Londres, si bien Thom -quien previamente mantuvo una relación con la modelo Kelly Brook- habría rechazado las proposiciones de la guapa pelirroja.

"Él fue muy educado, pero se notaba que estaba tratando de dejarle claro que no sentía ningún interés por ella. Lindsay le pasó su número, pero más tarde se le vio sola en el bar del hotel con el abrigo puesto", reveló una fuente al periódico The Sun.

No es la primera vez que Lindsay muestra inclinación por los jugadores de rugby, ya en 2010 mantuvo una relación sentimental con Danny Cipriani.

Está claro que ante la negativa de Thom Evans la actriz tendrá que conformarse con seguir formando parte del mundo de los solteros, pese a que como ella misma revelara el mes pasado a la edición británica de la revista Marie Claire, está deseosa de asentarse.

"Después de esta obra ['Speed-the-Plow', que representa en el teatro londinense] no importa si es justo después o no, quiero hacer una película, y después me gustaría enamorarme, sentar la cabeza y formar una familia con hijos. Me gustaría que ese fuese mi siguiente paso".