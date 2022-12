Lindsay Lohan debutará en el teatro londinense

La pelirroja más famosa y polémica del mundo del espectáculo está dispuesta a dar un giro radical a su carrera profesional al integrarse en la comunidad teatral del West End londinense, a través de una aparición especial pero recurrente en el nuevo montaje de la obra 'Speed the Plow' que llegará próximamente a la capital británica.

"Será la primera vez que me vais a ver participando en una obra de teatro o haciendo algo en vivo y en directo. La verdad es que estoy bastante nerviosa, pero al mismo tiempo muy entusiasmada por la oportunidad que me dará para crecer como actriz. Espero que todo salga bien y que el público disfrute de mi presencia en el escenario", aseguró la joven artista al diario The New York Times.

Aunque ha dejado claro que su implicación en la nueva producción -que mantendrá el espíritu irreverente y crítico con la industria de Hollywood de versiones anteriores- estará limitada únicamente a unas cuantas semanas, los allegados a Lindsay Lohan están convencidos de que su actual estancia en Londres se extenderá bastante más de lo previsto e, incluso, que podría acabar mudándose definitivamente a la ciudad.

"A Lindsay siempre le ha encantado Londres y, en el fondo, esa es la razón que explica su llegada a la ciudad semanas antes de lo que le exigía la obra de teatro. Cada vez que le apetece venir a Londres, pone cualquier excusa laboral para hacerlo lo antes posible, y sabemos que, hasta hace relativamente poco, estaba buscando propiedades en la ciudad para invertir su dinero", reveló una fuente al diario The Sun.