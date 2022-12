Lily James lució unos zapatos 'más caros que su apartamento' en 'Cenicienta'

La joven actriz Lily James no pudo evitar sentirse ligeramente impresionada al calzarse los zapatos decorados con cristales Swarovski que luce su personaje en la película 'Cenicienta', al ser muy consciente de que eran extremadamente caros.

"Tuve la oportunidad de ponerme el vestido más maravilloso que te puedas imaginar y unos zapatos de cristal para rodar la secuencia en la que Cenicienta acude al baile. Me embutieron en el vestido y tuve que llevar un corsé que apenas me dejaba respirar. Pero todo ello ayudó a recrear la magia. Los zapatos estaban hechos con cristales de Swarovski, ¡y probablemente eran más caros que todo mi apartamento! No pude llevar los 'verdaderos' en las escenas en las que estoy bailando o corriendo hacia la carroza, ahí tuve que llevar una copia hecha de acrílico", explicó la intérprete a la revista Radio Times.

Pero lo más surrealista de todo para Lily, más aún que ponerse un corsé o caminar con unos zapatos de cristal, es que meses después de concluir el rodaje todavía continúa encontrando algunos de esos pequeños y carísimos cristales que adornaban su pelo y su vestido en su casa.

"El vestido estaba adornado con 10.000 pequeños cristales de Swarovski, y también me los pegaron al pecho y me los pusieron por el pelo. Todavía me sigo encontrando alguno de ellos en mi casa de Peckham", añadió.