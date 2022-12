Lily Allen se queda sin mánager

No corren precisamente buenos tiempos para la lenguaraz Lily Allen en este 2014, ya que al relativo fracaso de su último trabajo discográfico, 'Sheezus', se une ahora la repentina marcha del representante que guió su carrera musical desde el principio, Todd Interland, una renuncia que además se produce cuando la artista ultimaba los últimos detalles de la gira musical que emprenderá este verano por todo el globo terráqueo.

"Lily siempre ha sido muy independiente en lo que a la gestión de su carrera se refiere, pero eso no significa que pueda hacerlo todo ella sola. La partida de Todd es dramática porque no estaba tan planeada como ella ha venido diciendo, la verdad es que ha sido un golpe muy duro para ella. Ahora mismo está desesperada por encontrar un sustituto, algo muy complicado teniendo en cuenta la experiencia que acumulaba este hombre y el hecho de que la conocía mejor que a su propia hija ", reveló una fuente al diario The Sun.

Aunque la estrella británica y el que fuera su mánager llevaban trabajando estrechamente durante más de ocho años, parece que ha sido en los últimos seis meses cuando su relación profesional habría empezado a deteriorarse de forma inevitable, una serie de diferencias que se reflejaron no hace mucho cuando Lily acusó a su discográfica y a quienes la "rodeaban" de la desafortunada selección de sencillos que ha llevado a su último álbum a pasar desapercibido en las listas de éxitos.

"Lily está dándole muchas vueltas al asunto, preguntándose qué ha podido pasar para que Todd tomara esa decisión que nadie esperaba. Ella no es tonta y sabe que a veces su temperamento le lleva a decir cosas que no siente de verdad. Es posible que hiriera sus sentimientos o que cuestionara su profesionalidad delante de todo el mundo; el tiempo sacará a la luz lo que de verdad pasó entre ellos", aseveró el mismo informante, a pocos días de que Lily Allen se presente en el prestigioso festival de Glastonbury (Inglaterra).