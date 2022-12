Lily Allen no soporta escuchar su propia música

La cantante británica Lily Allen no soporta escucharse a sí misma cuando está en un bar, y procura esconderse para sobrellevar la vergüenza que siente en ese momento.

"Generalmente si estoy en una discoteca y ponen mi música busco la mesa más cercana y me escondo debajo de ella. Así es como suelo encararlo. Es gracioso porque en algunos sitios creen que lo que deben de hacer cuando alguien como yo entra en su local es poner su música. Supongo que yo reaccionaré de muy diferente manera al resto de la gente, porque yo me quedo petrificada y trato de esconderme. Estoy segura de que mucha gente se subirá a la mesa, bailará y se sentirá genial. Pero yo no puedo hacer eso", explicó en la edición británica de la revista GQ.

Difícil lo tiene Lily para escaparse de escuchar en las discotecas inglesas su disco, ya que su álbum 'Sheezus' -lanzado tras un periodo retirada de la música- ocupa desde el pasado fin de semana el número 1 de la lista de éxitos de Reino Unido; logro que quiso agradecer a sus fans por Twitter: "¡Sí! Disco número 1. Muchas, muchas gracias a todos".