Lily Allen 'moderará' su comportamiento en el escenario

La cantante Lily Allen ha acordado con su marido Sam Cooper omitir algunos de los movimientos más controvertidos que realiza sobre el escenario durante sus conciertos ya que su pareja considera que no son apropiados para sus hijos Ethel (2) y Marnie (15 meses).

"Me ha pedido que me modere un poco ahora que soy mamá. En mi última gira, cuando cantaba 'Not Fair', solía pretender que estaba haciéndole una felación al micrófono. Últimamente he estado ensayando para la nueva gira y Sam me preguntó: 'No vas a volver a hacer lo mismo, ¿verdad?'. Y le contesté que no lo haría si él no quería. Me confesó que no porque no creía que fuera apropiado para los niños", explicó la artista al periódico The Sun.

Publicidad

Sin embargo, aunque esté dispuesta a suavizar sus gestos, la cantante traza la línea en lo que se refiere a las letras de sus canciones, asegurando que jamás las censuraría por mucho que alguna de ellas, como 'L8 Cmmr', incomoden a su marido ya que están inspiradas en su propia vida sexual.

"No puedo casarme y dejar de hablar de repente de este tipo de cosas porque creo que mis fans se preguntarían: '¿Por qué ya no habla de temas sexuales?'. Pedí perdón [a Sam] pero sabía en lo que se estaba metiendo cuando se juntó conmigo", aseguró.

Lily anunció su retirada del mundo de la música en 2009, aunque esa temprana jubilación no duró demasiado ya que la propia artista reconoce que nunca pretendió desaparecer del todo del mapa, pero sí que necesitaba tomarse un tiempo de descanso por el bien de su relación.

"El problema era que mi pareja acababa de conseguir un trabajo y ya no podía hacer las maletas y seguirme por medio mundo. No sería feliz haciendo eso y yo quería darnos a mi marido y a mí una oportunidad. Tenía toda la intención de ser un ama de casa pero simplemente no funcionó para mí", confesó.