Lily Allen busca el depilado perfecto

La cantante Lily Allen reconoce haber tenido muchas dudas en su juventud acerca de si depilarse o no el vello alrededor de la línea del bikini cuando era más joven, porque cada nuevo chico al que quería impresionar parecía tener preferencias distintas respecto al anterior, lo que le provocaba una gran "confusión". "Por favor, vamos a hablar sobre el vello púbico. Cuando era una adolescente siempre estaba muy confundida cuando cambiaba de novio. Cada uno quería estilos completamente diferentes [en la zona púbica]. Uno no quería ni rastro de vello, al siguiente le gustaba algo más salvaje. Lo más seguro es que ni siquiera ellos mismos supieran lo que querían realmente", confesó la cantante durante su intervención en el Vogue Festival de Londres. La polémica intérprete defendió la decisión de Madonna de publicar una foto en su cuenta de la red social Instagram mostrando que prefiere mantener el vello de sus axilas intacto, aunque dejó claro que no se apuntaría a la tendencia. "No me parece nada malo, pero prefiero depilarme las mías porque de lo contrario acabo empapada en sudor", explicó. Lily no tuvo ningún reparo en compartir con los asistentes su opinión acerca de la decisión de la editora de la edición estadounidense de Vogue, Anna Wintour, de colocar a la estrella de la telerrealidad Kim Kardashian y a su prometido, el rapero Kanye West, en la portada del número de abril de la revista, considerando la idea como una excelente estrategia de ventas. "No hay lugar para la ironía porque el objetivo está muy claro: '¿Qué demonios podemos hacer para aumentar las ventas?'. Eso es todo. Y me apuesto cualquier cosa a que ha sido la edición más vendida de los últimos cinco años", concluyó.