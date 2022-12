"Liam y Noel Gallagher son racistas al criticar a Kanye West": Vic Mensa

El rapero estadounidense Vic Mensa ha arremetido contra las estrellas de Oasis por criticar que Kanye West, y en su momento Jay Z, fueran cabeza de cartel en Glastonbury, ya que cree que los hermanos Noel y Liam Gallagher simplemente los criticaron por el color de su piel.

Publicidad

"Vi que les molestó que Kanye actuara en Glastonbury. También se volvieron locos cuando lo hizo Jay Z. Me parece muy racista", declara Vic en una entrevista en el periódico The Guardian.

El cantante -que ha colaborado con Kanye en su nuevo sencillo 'U Mad'- rechaza los argumentos de los británicos sobre que el festival debería estar reservado para música rock porque Kanye lleva con él "el espíritu del rock 'n' roll", algo que Noel y Liam deberían saber apreciar.

"[Noel y Liam] van a decir: 'No, no es nada relacionado con la raza, es sobre rock 'n' roll'. Pero ¿cuánta gente crees que lleva el espíritu del rock 'n' roll en 2015? ¿No dirías que 'Yeezus' y canciones como 'Black Skinhead' no llevan el espíritu del rock 'n' roll? No puedo entender cómo eso no es considerado rock 'n' roll", explica.

Y aunque al artista de hip hop le gusta la música de los Gallagher y no quiere ningún tipo de enfrentamiento con ellos, se atreve a usar palabras muy directas contra ellos.

Publicidad

"Una vez dije en Twitter: 'Que le jod** a los hermanos Gallagher' y me dijeron que quería comenzar una guerra o algo. En fin, lo que quieran. Esos tíos son leyendas, pero también unos gilipoll**. Unos absolutos gilipollas".

A pesar de la acusación de Vic, Noel estuvo muy positivo al hablar sobre la actuación de Kanye en Glastonbury este año.

Publicidad

"Durante media hora pensé que era jodidamen**espectacular. Se veía increíblemente bien en mi iPad tengo que decir. Durante 30 minutos pensé: 'Guau, esto es jodidamen** increíble'. Luego, como en la mayoría de conciertos de hip hop, tras 45 minutos piensas: 'Ahora quiero otra cosa'. Pero durante media hora fue jodidamen** bueno", contaba Noel a NME.