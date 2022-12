Liam Payne se siente 'extraño' después de la marcha de Zayn Malik

One Direction dejó boquiabiertos a sus fans la tarde de ayer miércoles tras anunciar que Zayn Malik -que abandonó la gira asiática de la banda la semana pasada debido al estrés- había dejado definitivamente el grupo, una situación que para su compañero Liam Payne resultó "extraña".

"Feliz de estar en la cama después de unas largas y extrañas 24 horas", tuiteó el artista en su cuenta personal de la red social después de la actuación del grupo en Yakarta.

Por su parte, Harry Styles -al que vieron llorando en el escenario durante el concierto de ayer- recurrió a Twitter para agradecer todo el apoyo a sus incondicionales fans.

"Todo mi amor, como siempre", escribió.

El productor musical y creador de la banda británica en 2010 Simon Cowell, también quiso dar las gracias a todos los seguidores de los chicos y aseguró que el grupo continuaría adelante con sus cuatro restantes componentes: Niall Horan, Louis Tomlinson, Harry Styles y Liam Payne.

"A veces la fuerza no se define con números. Como siempre, vosotros que sois los fans habéis mostrado vuestro increíble apoyo a los chicos. Cuando tienes gran talento, te suceden grandes cosas", tuiteó en su cuenta personal.

Zayn anunció su marcha de One Direction en un comunicado donde argumentaba que necesitaba vivir una vida "normal" alejada del foco mediático:

"Mi vida con One Direction ha sido mejor de lo que nunca hubiera podido imaginar. Pero tras cinco años, creo que es el momento adecuado para dejar la banda. Quiero disculparme con los fans si he decepcionado a alguno, pero tengo que hacer lo que me pide mi corazón. Lo dejo porque quiero ser un chico normal de 22 años capaz de relajarse y tener un tiempo para él fuera de la atención pública. Sé que tengo cuatro amigos para toda la vida: Louis, Liam, Harry y Niall. Sé que continuarán siendo el mejor grupo del mundo".

Bang Showbiz.