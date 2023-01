Liam Payne se encuentra 'mucho mejor'

Por primera en los cinco años de carrera del grupo, One Direction se vio obligado a cancelar su concierto de ayer martes en Belfast (Irlanda del Norte) en el último minuto debido a la enfermedad de Liam Payne, pero menos de 24 horas después el guapo cantante ha aparecido en Twitter para disculparse ante sus seguidores y darles las gracias por su apoyo.

"Disculpas a todos los que decepcioné anoche. Me siento mejor ahora. Espero que todo el mundo pueda venir en la nueva fecha, el viernes. Muchas gracias por todos las tendencias [de Twitter] y los encantadores mensajes. Realmente muestran lo increíbles que sois. Como os digo me siento mucho mejor ahora y me muero de ganas de actuar y recompensar a todo el mundo", escribió.

Publicidad

Su compañero de grupo Harry Styles quiso también mostrar su pesar por no haber podido actuar anoche.

"[Liam] está bien. Simplemente se puso muy, muy malo. Siendo honestos, nos sentimos afortunados de haber llegado a este punto sin haber tenido que cancelar ningún concierto hasta ahora. Obviamente estamos todos muy decepcionados y lo sentimos por todos los que estuvieron allí. Ocurrió muy tarde porque tratamos de seguir adelante pero fue imposible. No estaba en condiciones. Pedimos disculpas a todos. Nosotros también estamos muy decepcionados", contó Harry a Chris Evans en BBC Radio 2.

Por: Bang Showbiz