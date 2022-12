Liam Payne compondrá canciones para las carreras en solitario de sus compañeros de One Direction

El cantante Liam Payne aprovechará el parón de un año que ha anunciado One Direction para concentrarse en componer música de un estilo diferente, aunque afirma que estará encantando de escribir canciones para sus compañeros Niall Horan, Harry Styles y Louis Tomlinson de cara a sus carreras en solitario.

"Es lo que quiero hacer. Quiero abarcar todas las partes de la industria. He escrito canciones de country y empecé con temas de rap. Ese es mi objetivo. Mucha gente me dice que me lanzaré en solitario pero no he pensado en eso. Si se me presenta una buena canción y creo que puedo cantarla, entonces la lanzaré en solitario. Pero si no, seré muy feliz estando en un segundo plano. Cuando los chicos se lancen en solitario me encantaría escribir canciones para ellos. Quiero hacer buena música que a la gente le guste escuchar", asegura Liam en la revista Attitude.

A pesar de los rumores de que la banda anunciará su separación permanente el año que viene, Liam insiste en que tanto él como sus compañeros quieren volver a colaborar juntos.

"Han sido cinco años y ya es hora de tomarnos un merecido descanso. Por supuesto que volveremos a trabajar juntos, no estamos separándonos. Solo nos estamos tomando un descanso. Me doy cuenta de que ahora es el momento de explorar otras opciones. Esto no durará para siempre y en algún momento nos separaremos y haremos nuestras propias cosas. Pero volveremos a trabajar juntos, sí".