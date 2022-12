Liam Neeson y Bono trabajan en un guion de cine

Además de compartir una bonita amistad desde hace mucho tiempo, el actor Liam Neeson y su compatriota, el cantante de la banda irlandesa U2 Bono, llevan ya 6 años trabajando juntos en un guion de cine.

Publicidad

"Charlamos, o en ocasiones simplemente me limito a escucharle. Es un hombre maravilloso y tiene una idea muy buena para un guion en el cual llevamos seis años trabajando", señaló la estrella de cine al periódico The Independent.

La historia está basada en el movimiento musical irlandés de los años 70, aunque el intérprete no ha querido desvelar si él mismo sería uno de los protagonistas de la cinta si finalmente consiguieran llevar la historia a la gran pantalla, un papel que le alejaría de las películas de acción por las que se ha decantado en la última década, como 'Caminando entre tumbas', su último trabajo cinematográfico en el que interpreta a un hombre que se lanza a la caza de unos criminales para vengar el secuestro y brutal asesinato de la esposa de un narcotraficante.

Pero aunque a sus 62 años continúa interpretando a tipos duros sin miedo a nada, en la vida real Liam tiene que hacer frente a numerosas fobias y miedos diariamente.

"Tengo miedo a las alturas y hace poco mi hijo y yo subimos hasta la cima del monte Mollie's Nipple en Utah (Estados Unidos). Son unos 1.000 metros tan solo, pero estaba muerto de miedo, especialmente cuando nos acercamos a la cima. No tuvimos que usar ninguna herramienta para poder subir, pero había bastante pendiente. Todo el mundo te dice que no mires abajo, pero lo haces. Me asusté mucho, pero estoy contento de haberlo hecho. Lo hice por mi hijo", sentenció.

Publicidad

Por: Bang Showbiz