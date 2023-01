Liam Hemsworth y sus hermanos son 'muy competitivos'

Aunque de pequeño Liam Hemsworth idealizaba a sus hermanos mayores, Chris y Luke, eso no quiere decir que entre los tres no existiera una gran competitividad que en muchas ocasiones acababa desembocando en peleas entre ellos.

"Yo era el más joven, así que no podía compararme con ellos en cuestión de fuerza. Si les apetecía pegarme, lo hacían. Pero les idealizaba. De niño, les seguía a todas partes y siempre quería hacer lo mismo que ellos. Y siempre éramos muy competitivos. Recuerdo perfectamente que un día fui a ver a Chris a un set de rodaje y algo hizo click en mi mente. Me dije: 'Sí, esto es lo que quiero hacer'. Ese era mi objetivo. Antes de que empezara siquiera a trabajar en la serie 'Neighbours' en Australia ya pensaba en mudarme a Los Ángeles", explicó Liam en una entrevista a la revista Men's Health.

A pesar de su espíritu competitivo, entre Chris y Liam no surgió ninguna tensión cuando ambos hicieron el casting para el papel protagonista en la franquicia de Marvel 'Thor', que finalmente acabó consiguiendo Chris.

"Marvel me hizo coger un avión para hacer una audición. Solo quedábamos otros cuatro tipos y yo. Hablé con mi hermano por teléfono y él me dijo: '¿Qué dices? A mí ni siquiera me han vuelto a llamar'. Y le respondí: 'Ya sabes, probablemente es porque yo soy más hombre que tú'. Pero siempre me siento de la misma forma sobre los trabajos que no consigo, me parece que si no consigo algo es porque estaba escrito que no tenía que suceder. Y al final siempre hay un proyecto más adecuado para mí en ese momento", añadió.