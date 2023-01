Liam Gallagher saca a relucir su lado más amable al recordar a Prince

Tal vez sea parte de una estrategia promocional para concentrar la atención mediática en su nuevo disco, "As You Were", consecuencia inevitable de su indomable carácter o las dos cosas, no cabe duda alguna de que Liam Gallagher sigue siendo el chico políticamente incorrecto, transgresor e incluso conflictivo que se dio a conocer junto a su hermano Noel -con el que mantiene una disputa desde hace años- como vocalista de la banda Oasis en la década de los noventa.

Por eso resulta cuando menos sorprendente que, después de haber criticado en sus últimas entrevistas -y en términos poco respetuosos- tanto la nueva música de su hermano como a otros compañeros de profesión como U2, el "enfant terrible" del britpop haya querido sacar a relucir su lado más conmovedor en su reciente concierto en Minneapolis (Estados Unidos), rindiendo homenaje al desaparecido Prince -todo un símbolo en su ciudad natal- y dejando patente la profunda admiración que siempre le ha profesado.

Publicidad

Poco después de comprobar que el público asistente a su recital esperaba con ansia que interpretara uno de los temás más reconocibles de su antigua banda, "Live Forever", Liam no tardó en confesar que el tema iba dedicado precisamente a Prince, para agradecerle el vasto legado musical que dejó al mundo tras su trágica muerte en abril de 2016.

"Me imagino que queréis "Live Forever", ¿verdad? Esta es para Prince, esta es su casa y creo que lo más apropiado es que vaya dedicada a él, sí", manifestó desde el escenario con una mezcla de timidez y determinación.

Por si eso no fuera suficiente para ganarse el favor de sus anfitriones, el roquero entonó en otro momento del espectáculo los acordes de "Sign o" the Times" -primer sencillo del aclamado álbum homónimo del difunto artista, publicado en 1987- y no decepcionó en absoluto a la hora de hacer suyos, al menos por unos minutos, los versos de tan emblemático tema.

Publicidad

Poco antes de encontrarse con sus fans de Minneapolis, Liam reconocía a través de Twitter que el recital del pasado lunes iba a ser especial para él debido a que se disponía a actuar en el templo de uno de sus ídolos.

"Minneapolis, el hogar de Prince. Qué ganas tengo de que llegue ya el concierto", publicaba en su cuenta personal, antes de contestar casi de forma instantánea a la pregunta que le formuló uno de sus seguidores sobre su canción favorita del genio de Minneapolis: "Purple Rain", fue su respuesta

Publicidad

Por: Bang Showbiz

Publicidad