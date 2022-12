Liam Gallagher 'aterrorizó' a los chicos de Kasabian

Además de encontrarse muy ocupados con la promoción de su nuevo disco, '48:13', los integrantes de la banda de rock Kasabian se están dedicando actualmente a desvelar algunas de las anécdotas más surrealistas que han protagonizado con otros grandes representantes de la música alternativa del Reino Unido, hasta el punto de hablar abiertamente del día en que el músico Liam Gallagher -fundador con su hermano Noel de la extinta Oasis- les dejó "aterrorizados" durante un breve trayecto en helicóptero con destino a Escocia.

"Jamás olvidaré cuando Liam nos invitó a viajar a Escocia con él en su helicóptero privado, sobre todo porque llegó un momento en el que pensé que no viviríamos para contarlo. Fue en el año 2009, cuando éramos los teloneros de Oasis en una de sus últimas gira por el Reino Unido. El caso es que a Liam no se le ocurrió otra cosa que empezar a pelearse con Tom [Meighan, vocalista de Kasabian] de broma en pleno vuelo, haciendo que el aparato empezara a balancearse. Todavía me cuesta verbalizar hoy lo aterrorizado que estaba en ese momento", confesó el guitarrista de la formación, Serge Pizzorno, a la revista NME.

Publicidad

Aunque Liam y Tom pusieron fin a su alocado juego en el mismo instante en que Serge empezó a gritarles rogándoles que pararan, los tres aventureros tuvieron que enfrentarse minutos después a otra experiencia que les cambiaría la vida.

El piloto del helicóptero les advirtió de que la fuerte lluvia que empezaba a caer sobre ellos podía poner en peligro la seguridad del vuelo y que, por tanto, había tomado la decisión de aterrizar en cuanto se le presentara la oportunidad; una idea que no pareció gustar nada al polémico Liam Gallagher.

"Cuando el piloto nos dijo que nos dirigíamos a tierra firme, Liam se enfadó mucho y le obligó a que siguiera manejando el helicóptero hasta que llegáramos a nuestro destino. Estuvimos en el aire unos minutos más hasta que todos fuimos conscientes de que el hombre tenía razón, de que como siguiéramos así acabaríamos todos estrellados. Al final Liam se dio cuenta de que estaba siendo un temerario y dejó que el piloto hiciera su trabajo", explicó al mismo medio.