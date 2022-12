Lewis Hamilton reconoce que su relación con Nicole Scherzinger 'ha sido difícil'

El piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton reconoce que su relación con la cantante Nicole Scherzinger -con quien inició un romance en 2007- no siempre ha sido fácil debido a la distancia y a sus respectivas agendas profesionales.

"No ha sido fácil. Ella vive en Los Ángeles y yo en Mónaco, y además viajo mucho alrededor del mundo. Su trabajo cambia todo el rato, bien sea en 'Factor X' o en 'Dancing With The Stars' o en 'Cats' o con la música. Organizar mi agenda para ver a alguien es muy difícil porque la Fórmula 1 ocupa todo mi año. En una ocasión tuve que volar a Asia y no pude verla en cinco semanas. Ha sido duro", confesó el piloto al periódico The Sun.

Así que la experiencia de poder celebrar con Nicole su triunfo en el Gran Premio de Abu Dabi el pasado domingo asegurándose el título de Campeón del Mundo de Fórmula 1 hizo que el fin de semana fuera aún más especial.

"Obviamente todas esas circunstancias han hecho que todo sea más duro para nosotros. Pero tener a mi lado a Nicole el fin de semana fue muy especial", añadió.

La cantante y Lewis pusieron punto final a su romance en 2010 para poder centrarse en sus respectivas carreras, aunque entre 2011 y 2013 retomaron y rompieron su relación en varias ocasiones hasta alcanzar la estabilidad sentimental de la que disfrutan ahora, que les ha hecho ganarse el apodo de los 'Hamzingers', lo cual no termina de agradar al piloto.

"No somos la [Spice] pija y Beckham o Brangelina. Somos únicos. A Nicole le encanta jugar con las palabras, bien sea 'schamazing' o 'schermazeballs', siempre lo hace. Es ridículo, creo que está yendo demasiado lejos", sentenció.