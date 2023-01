Lewis Hamilton está disfrutando de la vida de soltero

El piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, cuya relación sentimental con la cantante Nicole Scherzinger llegó a su fin el pasado mes de febrero tras siete años juntos, está aprovechando al máximo su soltería para divertirse y concentrarse en su trabajo.

"Ahora es diferente. He tenido dos relaciones en toda mi vida, una desde que tenía 18 años hasta los 22 y otra de los 23 a los 30, así que me perdí la vida de soltero que todos mis amigos llevaban. Ahora mismo me estoy concentrando en el trabajo, este año he trabajado más duro que nunca, he viajado como un loco, he experimentado todo lo que quería experimentar", afirmó Lewis en el programa 'The Jonathan Ross Show'.

Pero eso no significa que al deportista -a quien se ha relacionado sentimentalmente con la modelo Kendall Jenner y con la cantante Rihanna en los últimos meses- no le guste disfrutar de compañía femenina ocasionalmente.

"Me lo estoy pasando bien, sí, es muy divertido, estoy atravesando un periodo muy divertido de mi vida", añadió.

Lewis -que el pasado mes de noviembre estrelló su coche Pagani Zonda a altas horas de la madrugada en Mónaco- está recuperando todo el tiempo perdido saliendo de fiesta con sus amigos.

"Hasta este año, siempre había sacrificado todo [por el trabajo], nunca salía de fiesta. El año pasado creo que salí unas tres veces, y me parece que eso es algo extremo. Creo que este año no me arrepiento de nada de lo que ha pasado o de lo que he hecho, simplemente trato de equilibrarlo todo... No es ninguna sorpresa que haya conducido mejor que nunca, así que voy a seguir saliendo de fiesta".