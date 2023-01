Leonardo DiCaprio evitó los peligros de la fama alejándose de las drogas

Crecer en un difícil barrio de Los Ángeles donde las drogas eran algo habitual tuvo un profundo impacto en el jovencísimo DiCaprio que supo desde el principio que no caería en ellas, lo que le ayudó en su transición de niño actor a adulto.

"Creo que es una combinación de varias cosas [no haber caído en los peligros de la fama]. Hay muchas historias individuales y desgraciadamente son sobre infancias perdidas al no tener ayuda cuando estás atravesando algo tan chocante como ser reconocido en todo el mundo. Y también están las drogas. Desafortunadamente todo esto puede ponerte en un estado de inseguridad o vulnerabilidad. Sientes que necesitas ser capaz de manejar cada situación, aunque cada situación puede ser increíblemente difícil de encarar, y las drogas desafortunadamente dan a la gente una alternativa a la realidad u otra manera de hacer frente a las cosas, y yo crecí con eso por todos lados. Allí donde miraba. Si salía de casa estaba ahí, en mi cara. Había cocaína por todos lados. Y eso me hizo pensar. Fue una gran lección. No digo que eso sea lo que tienen que ver los niños para alejarse corriendo de ello, pero eso [las drogas] no iba a ser nunca una opción para mí", asegura a Deadline.

Publicidad

DiCaprio cree que consiguió su papel en 'Vida de este chico' (1993) junto a Robert De Niro porque era valiente y no se amilanaba con nada siendo niño.

"Realmente era un niño salvaje. Sin pelos en la lengua, duro, y eso es probablemente lo que hizo que me dieran el papel", afirma.

Mira también: Así luce Leonardo DiCaprio con este cambio de look