Leonardo DiCaprio en Brasil: discotecas, mujeres y un yate de lujo

Con motivo de la celebración del Mundial de Fútbol, Leonardo DiCaprio se encuentra disfrutando de los placeres de Brasil, donde mientras se divierte con los partidos del campeonato, aprovecha para celebrar lujosas fiestas. Una de ellas le llevó a cerrar para él y sus amigos la discoteca Pacha, en Búzios, el pasado jueves. Allí se congregaron 30 chicas a las que DiCaprio había pagado el viaje y el alojamiento, y otras 50 bellezas residentes en la selecta zona.

"Leo sacó botellas y botellas de champán Dom Pérignon, realmente fue una fiesta por todo lo alto en la que no reparó en gastos. Algunas chicas le enseñaron a bailar la canción 'Beijinho No Ombro' de Valesca Popozuda y le gustó tanto que pidió una y otra vez al DJ que la repitiese. La verdad es que no llegó a intimar con ninguna chica en particular, pero se mostró muy sociable con todas y parecía dispuesto a pasar un buen rato con cada una de ellas", reveló una fuente al periódico Daily Mirror.

Tan a gusto se encontró el actor que, una vez cerrado el establecimiento, no dudó en continuar la fiesta en el lujoso yate 'Topaz' -que cuenta con ocho plantas, tres piscinas y dos helipuertos-, en el que está instalado estos días.

"A las 4 de la mañana cogió a algunas de las chicas y las llevó hasta el gran yate donde se aloja. Estuvieron de fiesta hasta las 6 de la tarde del día siguiente", aseguró el informante.