Lenny Kravitz y su hija comparten tatuador

Para el popular roquero Lenny Kravitz, una de las cosas más importante en su vida es su hija, la actriz y cantante Zoe Kravitz, por eso el pasado martes por la noche, después de presentar su disco 'Strut' en el programa de televisión estadounidense 'The Late Show With David Letterman', al que asistió acompañado por su primogénita, ambos acudieron al estudio del reputado tatuador neoyorquino Tye Harris.

Justo después, la hija del artista quiso compartir con todos sus seguidores en Instagram una fotografía mientras le tatuaban el antebrazo, a la que acompañó del texto: "Tatuajes nocturnos con Lenny Kravitz. Gracias Tye Harris".

Por su parte el tatuador también compartió la misma foto en su perfil de Instagram diciendo: "Lo he pasado muy bien tatuando a Zoe Kravitz y Lenny Kravitz esta noche. Forman una gran familia".

Lenny y Zoe tienen un sentido de la estética muy similar y a menudo la joven actriz "roba" complementos del guardarropa de su padre, como el propio músico había reconocido anteriormente a la revista People.

"Zoe tiene muchas cosas mías. Se llevó todas mis boas. Las que usaba a principios de los 90 cuando grabé 'Mama Said'. Estaban guardadas y le grité: 'No me robes las boas'. Ella se rió y me dijo: 'Esas palabras no saldrían de la boca de la mayoría de los padres'".

Como artista, Zoe agradece tener un padre como Lenny, quien le ha transmitido su fuerte personalidad y confianza en sí mismo para no dejarse llevar por los comentarios ajenos.

"Sí, es un cliché, pero esta industria puede ser muy crítica y es fácil dejarse llevar por las tendencias de cada momento. Mi padre se ha mantenido siempre fiel a sus convicciones, y eso me permite a mí ser igual que él", señalaba anteriormente a The Oprah Magazine.