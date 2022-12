Lena Dunham tuvo que ser rescatada durante una carrera solidaria

La guionista Lena Dunham participaba en la carrera solidaria de surf de remo Hamptons Paddle & Party for Pink, cuando se desvió de la ruta que tenía fijada y tuvo que ser socorrida por el surfista Laird Hamilton.

"Él es literalmente el rey Tritón porque mientras luchaba por terminar la carrera de Paddle for Pink, un increíble evento en apoyo de la investigación contra el cáncer de mama, apareció de las profundidades del océano y me guió hasta la línea de meta. Yo gritaba: '¿Lo conseguiré?'. Como si se tratara de una película de catástrofes. Él me dijo: 'Sí, Lena, lo lograremos'. Chicas, todavía existen algunos héroes con los que podemos contar... #GraciasLaird #Paddleforpinck #4.8km", publicaba la creadora de la seria 'Girls' en su cuenta de Instagram.

Según informa el New York Post, Lena perdió el rumbo cerca de Mecox Bay, momento en el que Laird fue a rescatarla.

"Fue una carrera dura... con mucho viento y más difícil de lo que se esperaba. Lena miraba a su alrededor en busca de ayuda. Entonces Laird nadó hasta ella y la devolvió a la senda correcta", cuenta una fuente en la publicación.

Tras la carrera, famosos nombres, como Gwyneth Paltrow, Jane Krakowski y Tracy Anderson disfrutaron de una fiesta amenizada por Nile Rodgers y Chic.