Lena Dunham abandona Twitter tras recibir amenazas de muerte

La protagonista y creadora de la exitosa serie 'Girls', Lena Dunham, ha anunciado que abandonará la red social Twitter por culpa de las amenazas de muerte y los insultos continuos que recibe a través de ella.

"Sencillamente estoy intentando crear un ambiente más seguro para mí misma. La gente me amenaza y no para de repetirme que soy una vaca", aseguró la joven intérprete en la alfombra roja de la ceremonia de entrega de los Globos de Oro celebrada este domingo en Los Ángeles.

El aluvión de comentarios negativos ha logrado que Lena -que cuenta con más de dos millones de seguidores en su cuenta- modere su anterior dependencia de la red social,

"Ahora le echo un vistazo en ocasiones, pero ya no es la misma dependencia de antes. Hay mucha gente a la que adoro en internet, pero no puedes leer sus comentarios sin ver también los de los neo-capullos enfermizos que dicen que deberían enterrarme bajo una pila de rocas", añadió.

Parte de esas críticas se produjeron después de que Lena revelara en su libro 'Not That Kind of Girl' que había sido violada en su juventud.

"Resultó muy doloroso compartir un episodio tan íntimo y ser criticada por ello, pero lo que me pasó a mí es solo una pequeña parte de lo que tienen que soportar muchas mujeres, las acusaciones de victimismo y el poner en duda su palabra, en este país", concluyó.