Lemmy Kilmister falleció a consecuencia de un cáncer de próstata

El certificado de defunción del líder de Motörhead, Lemmy Kilmister, revela que el músico falleció a consecuencia de un cáncer de próstata y de una insuficiencia cardiaca congestiva, según afirma el portal TMZ.

La noticia de la muerte de Lemmy el pasado 28 de diciembre, dos días después de serle diagnosticada su enfermedad, fue confirmada en la página de Facebook de Motörhead.

"No hay manera fácil de decir esto, pero nuestro amigo Lemmy falleció hoy tras una corta lucha contra un cáncer muy agresivo. Había descubierto la existencia de su enfermedad el 26 de diciembre y falleció en casa, sentado frente a su videojuego favorito del Rainbow [su pub favorito de Los Ángeles], rodeado de su familia. No sabemos cómo expresar nuestra conmoción y tristeza, no hay palabras", rezaba el mensaje publicado por la formación, que concluía con unas líneas dedicadas a los fans del grupo que incluían un guiño a uno de sus temas más famosos, 'Born to lose': "Tomaos una copa o varias. Compartid vuestras historias. Celebrad la vida que este hombre encantador y maravilloso celebró siempre tan intensamente. Es exactamente lo que él hubiera querido. Nació para perder, vivió para ganar", rezaba el comunicado publicado por la banda.

A su funeral, celebrado en Los Ángeles el 9 de enero, acudieron estrellas del rock como el guitarrista de Guns N' Roses, Slash, y Dave Grohl.

"Lemmy era alguien de quien me sentía muy orgulloso de ser amigo. Vivió su vida de la manera que quiso... Su música y su personalidad perdurarán para siempre", afirmó Slash durante su intervención en el funeral.