Leighton Meester nunca ha sufrido el desamor

La actriz de 'Gossip Girl' Leighton Meester, quien está casada con Adam Brody, nunca ha sufrido el desamor, o al menos que un novio le dijera adiós, ya que siempre ha terminado ella sus relaciones; aunque sí que reconoce que en alguna ocasión ha permanecido con el chico equivocado durante demasiado tiempo.

"Nunca me han dejado, pero sí me han hecho daño. Bueno, tampoco es eso, pero sí que he estado demasiado tiempo [con alguna persona]", contó en 'Sound Advice' de YouTube.

Aunque la también cantante de 29 años tiene más actuaciones previstas para este año, está decidida a pasar más tiempo con sus amigos y familia.

"Ahora mismo estoy planeando nuevos espectáculos, aunque sobre todo estoy en casa. He viajado mucho en el último año o año y medio, lo que está muy bien, pero a veces es bueno solo relajarte. Estoy pasando mucho tiempo con mi familia y amigos. Además de eso, no sé qué más haré", contó en la web Idolator.

Leighton no tiene prisa por hacer o figurar. De hecho ya lo contó hace unos meses en la revista InStyle, donde aseguró que su escala de valores había cambiado desde que contrajo matrimonio con Adam Brody en 2014.

"Mis valores han cambiado enormemente en relación a lo que creo que es importante. Se trata de mi familia, mis amigos y tener una vida personal. Esas son las cosas que necesito nutrir".

Por: Bang Showbiz